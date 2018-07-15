Франция - Хорватия: онлайн трансляция

Смотреть трансляцию матча Франция - Хорватия на канале Интер можно в 18:00

Франция - Хорватия. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 18:00 по киевскому времени, а смотреть поединок можно на Интере. Сборные Франции и Хорватии сразятся в финале чемпионата мира по футболу 2018. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне "трехцветных".

15 июля 18:00

Москва, стадион Лужники

За титул лучшей команды в мире сразятся Франция и Хорватия. Путь до финала у каждой команды был непростым, и они заслужили этот момент славы!

"Трехцветные" в 1/8 финала победили Аргентину, которая сражалась реально до последней минуты - 4:3. В четвертьфинале французы играли с Уругваем, у которого в самый ответственный момент выбыл лидер Эдинсон Кавани. Сборная Франции забила дважды, а Уго Льорис ушел без пропущенных мячей. В полуфинале с бельгийцами французы отделались минимальной победой - 1:0.

"Шашечные", если судить по времени на поле, сыграли не 3 матча на пути в финал, а почти 4. Все игры плей-офф они переводили в дополнительное время, а два матча доводили до серии пенальти.

В 1/8 финала они обменялись голами с датчанами в начале матча, а потом Субашич сотворил чудо в серии послематчевых пенальти. В четвертьфинале встречались хорваты с хозяйкой турнира. И основное, и дополнительное время команды завершили ничьей. Дело дошло до второй для будущего финалиста серии пенальти. В полуфинале дебютант финалов ЧМ сыграл дополнительные таймы с Англией, но этих 30 минут уже хватило для итоговой победы.