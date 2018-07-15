Франція - Хорватія: онлайн трансляція

Дивитися трансляцію матчу Франція - Хорватія на каналі Інтер можна о 18:00

Франція - Хорватія. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 18:00 за київським часом, а дивитися поєдинок можна на Інтері. Збірні Франції та Хорватії боротимуться у фіналі чемпіонату світу з футболу 2018. На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці "триколірних".

15 липня 18:00

Москва, стадіон Лужники

За титул кращої команди в світі змагатимуться Франція і Хорватія. Шлях до фіналу у кожної команди був непростим, і вони заслужили цей момент слави!

"Трибарвні" в 1/8 фіналу перемогли Аргентину, яка боролася реально до останньої хвилини - 4:3. У чвертьфіналі французи грали з Уругваєм, у якого в найвідповідальніший момент вибув лідер Едінсон Кавані. Збірна Франції забила двічі, а Уго Льоріс пішов без пропущених м'ячів. У півфіналі з бельгійцями французи відбулися мінімальною перемогою - 1:0.

"Шашкові", якщо судити за часом на поле, зіграли не 3 матчі на шляху до фіналу, а майже 4. Всі ігри плей-офф вони переводили в додатковий час, а два матчі доводили до серії пенальті.

В 1/8 фіналу вони обмінялися голами з датчанами на початку матчу, а потім Субашич створив диво в серії післяматчевих пенальті. У чвертьфіналі зустрічалися хорвати з господаркою турніру. І основний, і додатковий час команди завершили нічиєю. Справа дійшла до другої для майбутнього фіналіста серії пенальті. У півфіналі дебютант фіналів ЧС зіграв додаткові тайми з Англією, але цих 30 хвилин вже вистачило для підсумкової перемоги.