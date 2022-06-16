Франция хочет военной победы Украины и возвращения Крыма, - источник Reuters
Фото: Франция хочет военной победы Украины над Россией (Виталий Носач, РБК Украина)
Франция хочет военной победы Украины над Россией, которая восстановит территориальную целостность страны. Французский дипломатический источник заявил, что Украина также должна вернуть Крым, захваченный Россией в 2014 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Источник добавил, что президент Украины Владимир Зеленский должен сам определить, какой может быть военная победа.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Киев в четверг с совместным визитом. Они намерены продемонстрировать свою поддержку Украине, которая противостоит российскому нападению.
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