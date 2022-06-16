Франція хоче військової перемоги України і повернення Криму, - джерело Reuters
Фото: Франція хоче військової перемоги України над Росією (Віталій Носач, РБК Україна)
Франція хоче військової перемоги України над Росією, яка відновить територіальну цілісність країни. Французьке дипломатичне джерело заявило, що Україна також повинна повернути Крим, захоплений Росією в 2014 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Джерело додало, що президент України Володимир Зеленський повинен сам визначити, якою може бути військова перемога.
Нагадавши, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули до Києва у четвер зі спільним візитом. Вони мають намір продемонструвати свою підтримку Україні, яка протистоїть російському нападу.
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