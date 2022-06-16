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Франція хоче військової перемоги України і повернення Криму, - джерело Reuters

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Париж, Четвер 16 червня 2022 11:37
Франція хоче військової перемоги України і повернення Криму, - джерело Reuters Фото: Франція хоче військової перемоги України над Росією (Віталій Носач, РБК Україна)
Автор: Олександр Білоус

Франція хоче військової перемоги України над Росією, яка відновить територіальну цілісність країни. Французьке дипломатичне джерело заявило, що Україна також повинна повернути Крим, захоплений Росією в 2014 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джерело додало, що президент України Володимир Зеленський повинен сам визначити, якою може бути військова перемога.

Нагадавши, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули до Києва у четвер зі спільним візитом. Вони мають намір продемонструвати свою підтримку Україні, яка протистоїть російському нападу.

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