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Франція хоче збільшити виробництво до 5000 артилерійських снарядів на місяць, - Міноборони

Архівне фото: міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Франція має збільшити виробництво артилерійських боєприпасів і вийти на показники в 4-5 тисяч штук на місяць.

Про це заявив міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

"Я дуже сподіваюся, що ми зможемо виробляти від 4000 до 5000 155-мм снарядів на місяць", - заявив міністр під час слухань у Національних зборах.  

Лекорню нагадав, що на початку війни в Україні Франція виробляла тисячу боєприпасів на місяць, а потім збільшила їх до 2000 у 2023 році.

Він додав, що в лютому Франція вийшла на рівень виробництва 3 тисяч снарядів на місяць, хоча показник все одно низький. Також Лекорню сказав, що проблеми є з порохом і виробничими лініями.

За словами міністра, оборонна компанія Nexter робить усе можливе, щоб інвестувати у виробництво і відкрити додаткову лінію.

Паризька конференція з військової допомоги Україні

26 лютого в Єлисейському палаці в Парижі відбулася робоча зустріч близько 20 європейських лідерів. Учасники конференції обговорили способи протистояння Росії та можливі шляхи допомоги Україні у протистоянні агресору, у контексті загострення ситуації на фронті за останні тижні.

За підсумками конференції, президент Франції Еммануель Макрон розкритикував обіцянку ЄС передати мільйон снарядів Україні, яку не змогли вчасно виконати - на 1 березня 2024 року у країн ЄС набереться лише 600 тисяч боєприпасів.

Президент України Володимир Зеленський висловив жаль з приводу того, що ЄС поставив Києву лише 30% обіцяних снарядів до березня 2024 року.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель зазначив, що Україна отримає понад 1 млн артилерійських снарядів від країн ЄС до кінця поточного року.

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