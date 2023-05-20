Франція хоче навчати нових українських пілотів на винищувачах, але є проблема, - ЗМІ
Франція хоче брати участь в авіаційній коаліції для України. Зокрема, у базовій підготовці нових пілотів.
Про це заявили з кіл у французькому президентському палаці, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zeit.
Видання повідомляє, що проблема полягає в тому, що навчання французьких пілотів ведеться французькою мовою, тому потрібні українці, які володіють не тільки англійською, а й французькою.
За словами представників Єлисейського палацу, наразі Париж опрацьовує це питання з українцями. Повна підготовка військового, який не має досвіду польотів, для того, щоб стати пілотом винищувача, займає щонайменше чотири роки.
При цьому зовсім інша справа - навчити українського льотчика-винищувача, підготовленого на радянських моделях, поводитися із західними моделями літаків. Це займе від чотирьох до дев'яти місяців - залежно від рівня майстерності, якого необхідно досягти.
Також у Макрона заявили, що в кінцевому підсумку Україні можуть бути поставлені не тільки F-16, а й інші винищувачі. Було сказано, що F-16 є радше символом типу зброї, як танк "Леопард".
Ба більше, у колах Єлисейського палацу заявили, що західні винищувачі не є гарантією успіху у війні.
"Вони можуть мати F-16 без кінця і програти війну, якщо в них немає інших необхідних речей", - заявили джерела.
Авіаційна коаліція
Україна працює над створенням авіаційної коаліції. Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак та його нідерландський колега Марк Рютте домовилися працювати над створенням коаліції для передачі Україні винищувачів F-16.
Британія, Нідерланди, Франція, Норвегія та Бельгія заявили, що готові розпочати навчання українських пілотів на F-16.
Зазначимо, що серед усіх винищувачів Україна хоче здобути саме F-16. Причиною тому є їхня багатофункціональність - пілоти змогли б виконувати як бойові завдання, так і посилити захист неба. Детальніше про цей літак - у матеріалі РБК-Україна.
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