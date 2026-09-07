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НАТО отримало список пріоритетів України з ППО та ПРО перед "Рамштайном"

12:52 07.09.2026 Пн
2 хв
Київ розповів союзникам, до чого потрібно готуватися цієї зими
aimg Анастасія Никончук
НАТО отримало список пріоритетів України з ППО та ПРО перед "Рамштайном" Ілюстративне фото: ЗСУ (GettyImages)
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Україна передала союзникам актуальний перелік потреб у протиповітряній та протиракетній обороні напередодні чергового засідання у форматі "Рамштайн".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Міністерства оборони України.

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі пройшло позачергове засідання Ради Україна – НАТО під головуванням генерального секретаря Альянсу Марка Рютте.

Під час зустрічі українська сторона надала союзникам оцінку актуальних повітряних загроз та позначила першочергові потреби для посилення ППО та ПРО.

Заступник міністра оборони Сергій Боєв закликав партнерів не відкладати постачання необхідного озброєння.

"Своєчасність зараз важливіша за обсяги. Дрони та засоби ППО визначать хід цієї зими", – підкреслив він.

Перед "Рамштайном"

Україна розраховує на прискорення надання додаткових засобів протиповітряної та протиракетної оборони.

Це питання стане одним із центральних на найближчому засіданні у форматі "Рамштайн", яке заплановано на 8 вересня.

У Києві наголошують на необхідності враховувати не лише загальний обсяг допомоги, а й терміни її надходження.

Саме тому українська сторона заздалегідь передала союзникам конкретний перелік актуальних потреб, щоби партнери могли підготуватися до обговорення подальшої підтримки.

Нагадуємо, що міністр оборони України Євген Хмара зазначив, що Київ та НАТО узгодили основні напрямки подальшої роботи напередодні чергового засідання Контактної групи з питань оборони України.

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