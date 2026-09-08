Франция готовит передачу SAMP/T Украине, несколько стран обсуждают Patriot - СМИ

Страны, имеющие системы ПВО Patriot, рассматривают несколько вариантов их быстрой поставки Украине перед зимой. В то же время, Франция в координации с Италией готовит передачу системы SAMP/T и ракет Aster.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники Укринформа в Елисейском дворце.

Будет ли дополнительный Patriot

В Париже подтвердили, что вопрос новых поставок Patriot Украине находится в активном обсуждении – страны, производящие или уже имеющие эти системы на вооружении, рассматривают разные сценарии передачи.

По словам источников, именно президент Зеленский наиболее активно настаивает на усилении украинского ПВО, поскольку Россия меняет тактику и типы вооружения для ударов по Украине.

Впрочем, во Франции отмечают: одних только Patriot Киеву будет недостаточно, нужен более широкий набор средств противовоздушной обороны.

Что конкретно готовит Франция

Именно поэтому Париж действует параллельно с другими каналами снабжения – совместно с Италией готовится передать Украине системы SAMP/T вместе с ракетами Aster, которые должны усилить защиту украинских городов.

Точных дат французская сторона пока не называет, ограничившись "продолжающейся работой" формулировкой.

Прогноз на зиму

Во французских кругах признают: зима станет для Украины очередным тяжелым испытанием из-за ударов по гражданской инфраструктуре.

В то же время там подчеркивают, что, несмотря на разрушительные последствия таких обстрелов для мирного населения, линию фронта россиянам прорвать до сих пор не удается.