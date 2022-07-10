Франція готується до перекриття газу з Росії: що планують

Франція почала готуватися до можливого перекриття поставок газу з Росії. Складає список компаній, яким газ надаватиметься в пріоритетному порядку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Politico .

"Потрібно підготувати плани зниження навантаження, ми цим займаємося. Це означає ретельне вивчення кожної компанії, кожної сфери зайнятості, того, які компанії повинні скоротити споживання енергії, а які не можуть цього зробити", - заявив міністр економіки Франції Бруно ле Мер.

Як приклад, за словами міністра, газ надаватиметься великому виробнику будівельних матеріалів Saint-Gobain.

Бруно ле Мер зауважив, що повне припинення поставок газу з Росії сьогодні є найвірогіднішим варіантом, у зв'язку з чим Франція повинна продовжувати готуватися до цього.