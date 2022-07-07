Франция планирует заморозить цены на газ для населения: что известно

Во Франции в четверг, 7 июля, в Совете министров представлен законопроект о покупательной способности. В рамках его планируется заморозить цены на газ до конца года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Francetvinfo .

Так, правительство намерено сохранить введенный осенью тарифный план. Он ограничивает рост цен на электроэнергию на уровне 4% и замораживает цены на газ на уровне октября 2021 года. Такое решение будет действовать до конца этого года.

Как говорится в статье, в рамках законопроекта планируется пересмотр размера пенсии по возрасту, пособий по инвалидности, повышение зарплат госслужащим, также правительство планирует выплатить экстренную продовольственную помощь, которая будет составлять 100 евро на семью плюс 50 евро на ребенка и т.д.

По данным издания, в общей сложности во Франции планируют потратить около 25 миллиардов евро на защиту населения от роста потребительских цен.

Законопроект с 18 июля передадут в Национальное собрание, где станет понятно, поддержат ли его французские депутаты или нет.