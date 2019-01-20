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Франція готує податок для Google, Amazon, Facebook і Apple

Новини » Телеком & IT    20.01.2019 - 12:25
Франція готує податок для Google, Amazon, Facebook і Apple
Фото: Брюно Ле Мер (gouvernement.fr)

Новий податок забезпечить надходження ще 500 млн євро до бюджету Франції

Уряд Франції розробляє законопроект про оподаткування транснаціональних гігантів, зокрема, таких як Google, Amazon, Facebook і Apple. Про це заявив міністр економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мер, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Le Journal du Dimanche.

За його словами, законопроект про оподаткування так званої "великої четвірки" винесуть на розгляд до кінця лютого. Він також зазначив, що податок торкнеться всіх компаній, які пропонують цифрові послуги і мають оборот понад 750 млн євро по всьому світу і 25 млн євро у Франції.

Крім того, Ле Мер назвав оподаткування Google, Amazon, Facebook і Apple питанням справедливості. Передбачається, що новий податок буде поповнювати бюджет Франції ще на 500 млн євро на рік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд США готовий накласти на Facebook рекордно високий штраф за передачу даних користувачів сторонній компанії.

Зазначимо, у Німеччині суд відхилив другий позов проти Apple у забороні iPhone. До цього за патентні порушення в країні обмежили продаж деяких моделей iPhone.

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