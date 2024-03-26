Франція готова реквізувати підприємства з виробництва зброї, щоб допомогти Україні

"Ці питання... явно стоять на порядку денному", - заявив Лекорню на прес-конференції, додавши, що запаси та виробничі лінії особливо напружені щодо зенітних ракет та артилерійських снарядів.

Лекорню сказав, що він може реквізувати акції або зажадати від компаній віддавати пріоритет певним замовленням, пославшись на ракети Aster, вироблені MBDA, як потенційний аргумент на користь такого кроку.

За словами Лекорню, закордонний попит на зброю французького виробництва був високим, особливо на зенітно-ракетні, артилерійські та радіолокаційні системи, представлені в Україні, але оборонна промисловість країни важко справляється з цим завданням.

Воєнна економіка

Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз має перейти в режим військової економіки через можливі майбутні загрози з боку Російської Федерації.

Про ризик нападу з боку Росії найближчими роками також заявляв президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, лідери Європи мають бути готовими до такого сценарію.

Європейська комісія 5 березня представила першу в історії Європейську оборонно-промислову стратегію на рівні ЄС. Програма мобілізує 1,5 млрд євро з бюджету ЄС на 2025-2027 роки.

Однак єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що ЄС потрібно 100 млрд євро для того, щоб розвивати європейську оборонну промисловість.