Франция готова реквизировать предприятия по производству оружия, чтобы помочь Украине

"Эти вопросы... явно стоят на повестке дня", - заявил Лекорню на пресс-конференции, добавив, что запасы и производственные линии особенно напряжены в отношении зенитных ракет и артиллерийских снарядов.

Лекорню сказал, что он может реквизировать акции или потребовать от компаний отдавать приоритет определенным заказам, сославшись на ракеты Aster, производимые MBDA, в качестве потенциального аргумента в пользу такого шага.

По словам Лекорню, зарубежный спрос на оружие французского производства был высоким, особенно на зенитно-ракетные, артиллерийские и радиолокационные системы, представленные в Украине, но оборонная промышленность страны с трудом справляется с этой задачей.

Военная экономика

Напомним, президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский Союз должен перейти в режим военной экономики из-за возможных будущих угроз со стороны Российской Федерации.

О риске нападения со стороны России в ближайшие годы также заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, лидеры Европы должны быть готовы к такому сценарию.

Европейская комиссия 5 марта представила первую в истории Европейскую оборонно-промышленную стратегию на уровне ЕС. Программа мобилизует 1,5 млрд евро из бюджета ЕС на 2025-2027 годы.

Однако еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что ЕС нужно 100 млрд евро для того, чтобы развивать европейскую оборонную промышленность.