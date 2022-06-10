UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Франция готова принять участие в операции по деблокаде Одесского порта

Фото: Франция готова принять участие в операции по деблокаде Одесского порта (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Париж заявил о готовности помочь Украине с деблокадой Одесского порта. Примет участие в операции, которая позволит судам заходить в порт несмотря на заминированное море.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

"Мы находимся в распоряжении сторон, чтобы можно было организовать операцию по обеспечению доступа к порту Одессы в полной безопасности, то есть, чтобы можно было проводить суда, несмотря на то, что море заминировано", - заявил советник президента.

Также советник отметил, что Франция желает победы Украине и восстановления территориальной целостности.

"Мы хотим, чтобы этот конфликт, эта война России против Украины закончилась как можно быстрее", - добавил советник.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Турция и Россия обсудили разблокирование украинских портов для восстановления экспорта зерна.

Между тем глава Кремля Владимир Путин заявил о готовности разблокировать экспорт в обмен на снятие санкций Запада.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияУкраина