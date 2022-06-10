Франція готова взять участь в операції з деблокади Одеського порту

Париж заявив про готовність допомогти Україні з деблокадою Одеського порту. Візьме участь в операції, яка дозволить судам заходити до порту попри заміноване море.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

"Ми знаходимося у розпорядженні сторін, щоб можна було організувати операцію із забезпечення доступу до порту Одеси у повній безпеці, тобто, щоб можна було проводити судна, попри те, що море заміноване", - заявив радник президента.

Також радник відзначив, що Франція бажає перемоги Україні й відновлення територіальної цілісності.

"Ми хочемо, щоб цей конфлікт, ця війна Росії проти України закінчилася якнайшвидше", - додав радник.