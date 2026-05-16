Франція готова допомагати Україні із розробкою антибалістики, - Зеленський

Зеленський поінформував, що висловив подяку Макрону за принципе засудження атак РФ по Україні. За його словами, удари РФ чітко демонструють, що таке Росія і "чому нам усім потрібно посилювати спільний захист від усіх загроз".

"Франція готова працювати щодо антибалістики. Це сильне рішення і важливий крок. Обговорили й посилення наших спроможностей відбивати російські атаки вже зараз. Дякую за готовність посилювати нашу ППО", - сказав президент.

Він зазначив, що встиг обговорити з президентом Франції багато питань. Зокрема, сторони говорили про європейський трек і відкриття всіх переговорних кластерів найближчим часом. Французька сторона у свою чергу підтримує Україну та розуміє, "наскільки це важливий крок для всіх українців".

"Емманюель поінформував про свій візит у країни Африки. Ми говорили про важливість спільної координації на цьому напрямку, бо він так само важливий і для України. Домовилися про наші контакти найближчим часом", - резюмував Зеленський.