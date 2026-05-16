Франція готова допомагати Україні із розробкою антибалістики, - Зеленський

15:40 16.05.2026 Сб
2 хв
Про що говорили Зеленський та Макрон?
aimg Едуард Ткач
Фото: Володимир Зеленський і Емманюель Макрон (Getty Images)

Президент Володимир Зеленський провів розмову із французьким колегою Емманюелем Макроном та заявив, що Франція готова допомогти Україні з антибалістикою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

Читайте також: Декілька країн Європи не захотіли ділитися з Україною ракетами до Patriot, - WP

Зеленський поінформував, що висловив подяку Макрону за принципе засудження атак РФ по Україні. За його словами, удари РФ чітко демонструють, що таке Росія і "чому нам усім потрібно посилювати спільний захист від усіх загроз".

"Франція готова працювати щодо антибалістики. Це сильне рішення і важливий крок. Обговорили й посилення наших спроможностей відбивати російські атаки вже зараз. Дякую за готовність посилювати нашу ППО", - сказав президент.

Він зазначив, що встиг обговорити з президентом Франції багато питань. Зокрема, сторони говорили про європейський трек і відкриття всіх переговорних кластерів найближчим часом. Французька сторона у свою чергу підтримує Україну та розуміє, "наскільки це важливий крок для всіх українців".

"Емманюель поінформував про свій візит у країни Африки. Ми говорили про важливість спільної координації на цьому напрямку, бо він так само важливий і для України. Домовилися про наші контакти найближчим часом", - резюмував Зеленський.

Масовий обстріл України

Нагадаємо, що в ніч на 14 травня та вранці того ж дня росіяни завдали комбінованого удару по Україні. Ворог запустив по нашій країні 675 безпілотників, 35 крилатих ракет, 18 балістичних та 3 аеробалістичні ракети.

Окупанти тієї ночі били по кількох містах, але основною ціллю противника став Київ. Більшість ворожих цілей летіли саме на столицю.

Зокрема, в результаті обстрілу в багатьох районах Києва фіксувалися наслідки. Були пошкоджені житлові будинки, бізнес-центр, паркінг, автомобілі. Але одні з найбільших наслідків були в Дарницькому районі, оскільки ворожа ракета зруйнувала частину житлової багатоповерхівки.

Володимир Зеленський після обстрілу повідомив, що силам ППО вдалося знищити понад 93% ракет і дронів, але зазначив, що були й влучання. Він анонсував, що на всі ці удари буде справедлива відповідь.

