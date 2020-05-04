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Франция и Германия выделят более 1 млрд евро на вакцину от COVID-19

Новости » Коронавирус     04.05.2020 - 16:51
Франция и Германия выделят более 1 млрд евро на вакцину от COVID-19
Фото: Ангела Меркель и Эммануэль Макрон (elysee.fr)

Мировые лидеры проводят сбор средств на разработку вакцины

Франция и Германия выделят еще 1,025 млрд евро на разработку вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что президент Франции Эммануэль Макрон объявил о выделении 500 млн евро на глобальный сбор средств для финансирования исследований в области разработки вакцины и лечения от нового коронавируса

"Франция выделит дополнительно 500 миллионов евро на инициативу ACT-A", - заявил Макрон в ходе видеообращения, организованного Еврокомиссией.

Немецкий канцлер Ангела Меркель объявила о внесении 525 млн евро на разработку вакцины.

"Мы внесем 525 миллионов евро непосредственно на эту конференцию по объявлению взносов, и мы также продолжим выполнение наших обязательств в отношении глобального здравоохранения в целом с помощью около 1,3 миллиарда евро", - добавила Меркель.

Ожидается, что мировые лидеры должны привлечь не менее 7,5 млрд евро.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на открытии международного марафона по сбору средств объявила, что Брюссель выделит 1 млрд евро на разработку вакцины.

Отметим, президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от COVID-19 будет готова до конца года.

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