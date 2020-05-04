Франція і Німеччина виділять понад 1 млрд євро на вакцину від COVID-19

Фото: Ангела Меркель і Еммануель Макрон (elysee.fr)

Світові лідери проводять збір коштів на розробку вакцини

Франція і Німеччина виділить ще 1,025 млрд євро на розробку вакцини від коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що президент Франції Еммануель Макрон оголосив про виділення 500 млн євро на глобальний збір коштів для фінансування досліджень в області розробки вакцини і лікування від нового коронавірусу

"Франція виділить додатково 500 мільйонів євро на ініціативу ACT-A", - заявив Макрон в ході відеозвернення, організованого Єврокомісією.

Німецький канцлер Ангела Меркель оголосила про внесення 525 млн євро на розробку вакцини.

"Ми внесемо 525 мільйонів євро безпосередньо на цю конференцію по оголошенню внесків, і ми також продовжимо виконання наших зобов'язань щодо глобальної охорони здоров'я в цілому з допомогою близько 1,3 мільярда євро", - додала Меркель.

Очікується, що світові лідери мають залучити не менше 7,5 млрд євро.

Нагадаємо, раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн на відкритті міжнародного марафону зі збору коштів оголосила, що Брюссель виділить 1 млрд євро на розробку вакцини.

Відзначимо, президент США Дональд Трамп заявив, що вакцина від COVID-19 буде готова до кінця року.