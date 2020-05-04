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ЕС выделит миллиард евро на разработку вакцины от коронавируса

Новости » Коронавирус     04.05.2020 - 16:33
ЕС выделит миллиард евро на разработку вакцины от коронавируса
Фото: Урсула фон дер Ляйен (zdf de)

В понедельник состоится "марафон" с участием мировых лидеров по сбору 7,5 млрд евро на разработку вакцины

Европейский союз выделит один миллиард евро на разработку вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время открытия международного "марафона" по сбору средств на разработку вакцины.

Сообщается, что во время "марафона" мировые лидеры планируют собрать сумму в 7,5 миллиардов евро для разработки вакцины от COVID-19.

"Я так благодарна всем правительствам, которые присоединяются к нам, чтобы представить свою помощь. Вместе мы предлагаем миру основу для глобального сотрудничества в борьбе с этим вирусом", - сообщила фон дер Ляйен.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от вируса COVID-19 будет готова до конца года. По его словам, вакцина будет "скорее раньше, чем позже".

Также сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения и Оксфордский университет проводят крупнейшие испытания лекарств от коронавируса. Ученые проверяют пять уже существующих лекарств, чтобы остановить COVID-19.

Кроме этого РБК-Украина писало, что в рамках борьбы с пандемией коронавируса в мире разрабатывается 120 потенциальных вакцин. Кроме того, успешными называют вакцины Оксфордского университета и немецкой компании BioNTech.

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