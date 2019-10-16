Макрон и Меркель приветствуют положительные сдвиги в реализации "Минска"

Франция и Германия приветствуют позитивные изменения в реализации

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона будет ждать 7 дней тишины для разведения сил на Донбассе. По его словам эту информацию должно подтвердить ОБСЕ.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил о консенсусе с министрами ЕС относительно санкций против России. Он заявил, что Евросоюз не пойдет на отмену санкций против ЕС. Кроме этого, он обсудил с коллегами из Евросоюза "формулу Штайнмайера", а также рассказал, как видит реализацию этого плана.