ru
ua

Макрон и Меркель приветствуют положительные сдвиги в реализации "Минска"

Новости » В мире   

Страны также ожидают прогресса на дальнейшей встрече в нормандском формате

Франция и Германия приветствуют позитивные изменения в реализации

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона будет ждать 7 дней тишины для разведения сил на Донбассе. По его словам эту информацию должно подтвердить ОБСЕ.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил о консенсусе с министрами ЕС относительно санкций против России. Он заявил, что Евросоюз не пойдет на отмену санкций против ЕС. Кроме этого, он обсудил с коллегами из Евросоюза "формулу Штайнмайера", а также рассказал, как видит реализацию этого плана.

Перечень объектов ГУД полностью подготовлен к приватизации, - Зеленский Порошенко будет отвечать за все, что он сделал, - Зеленский
Читать все новости