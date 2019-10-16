Франція і Німеччина вітають позитивні зрушення в реалізації Мінська

Франція і Німеччина вітають позитивні зміни в реалізації

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона буде чекати 7 днів тиші для розведення сил на Донбасі. За його словами цю інформацію має підтвердити ОБСЄ.

Раніше глава МЗС України Вадим Пристайко повідомив про консенсус з міністрами ЄС щодо санкцій проти Росії. Він заявив, що Євросоюз не піде на скасування санкцій проти ЄС. Крім цього, він обговорив з колегами з Євросоюзу "формулу Штайнмайера", а також розповів, як бачить реалізацію цього плану.