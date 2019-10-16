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Макрон и Меркель приветствуют положительные сдвиги в реализации "Минска"

Новости » В мире    16.10.2019 - 22:23
Макрон и Меркель приветствуют положительные сдвиги в реализации "Минска"
Фото: Эммануэль Макрон и Ангела Меркель (bundesregierung.de)

Страны также ожидают прогресса на дальнейшей встрече в нормандском формате

Франция и Германия приветствуют позитивные изменения в реализации Минских соглашений, а также ожидают, что встреча в нормандском формате поможет урегулировать ситуацию на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Федерального правительства Германии.

Кроме этого, в совместном заявлении стран по итогам встречи в Тулузе говорится о незаконной аннексии Крыма Россией.

"Мы приветствуем недавние позитивные изменения в реализации Минских соглашений и с нетерпением ждем следующей встречи в нормандском формате в Париже, которая должна добиться прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины. Мы подчеркиваем нашу позицию о том, что аннексия Крыма Россией является незаконной. Мы также подтверждаем нашу приверженность продолжению диалога с Россией на основе общих принципов Европейского Союза, включая контроль над вооружениями и их нераспространение", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона будет ждать 7 дней тишины для разведения сил на Донбассе. По его словам эту информацию должно подтвердить ОБСЕ.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил о консенсусе с министрами ЕС относительно санкций против России. Он заявил, что Евросоюз не пойдет на отмену санкций против ЕС. Кроме этого, он обсудил с коллегами из Евросоюза "формулу Штайнмайера", а также рассказал, как видит реализацию этого плана.

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Новости Украины минские соглашенияАнгела МеркельЭммануэль Макрон
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