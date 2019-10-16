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Франція і Німеччина вітають позитивні зрушення в реалізації Мінська

Новини » В світі    16.10.2019 - 22:23
Франція і Німеччина вітають позитивні зрушення в реалізації Мінська
Фото: Еммануель Макрон і Ангела Меркель (bundesregierung.de)

Країни також очікують прогресу на подальшій зустрічі у форматі нормандському

Франція і Німеччина вітають позитивні зміни в реалізації Мінських угод, а також очікують, що зустріч у нормандському форматі допоможе врегулювати ситуацію на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Федерального уряду Німеччини.

Крім цього, у спільній заяві країн за підсумками зустрічі в Тулузі йдеться про незаконну анексію Криму Росією.

"Ми вітаємо нещодавні позитивні зміни в реалізації Мінських угод і з нетерпінням чекаємо наступної зустрічі в нормандському форматі в Парижі, яка повинна досягти прогресу у врегулюванні конфлікту на сході України. Ми підкреслюємо нашу позицію про те, що анексія Криму Росією є незаконною. Ми також підтверджуємо нашу прихильність до продовження діалогу з Росією на основі загальних принципів Європейського Союзу, включаючи контроль над озброєннями та їх нерозповсюдження", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона буде чекати 7 днів тиші для розведення сил на Донбасі. За його словами цю інформацію має підтвердити ОБСЄ.

Раніше глава МЗС України Вадим Пристайко повідомив про консенсус з міністрами ЄС щодо санкцій проти Росії. Він заявив, що Євросоюз не піде на скасування санкцій проти ЄС. Крім цього, він обговорив з колегами з Євросоюзу "формулу Штайнмайера", а також розповів, як бачить реалізацію цього плану.

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