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Могерини назвала укрепление Украины одним из приоритетов Евросоюза

Новости » Политика    16.10.2019 - 03:31
Могерини назвала укрепление Украины одним из приоритетов Евросоюза
Фото: Федерика Могеріні (flickr.com/european_parliament)

Стойкость Украины соответствует коллективным европейским интересам

Глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини заявила, что укрепление Украины является одним из приоритетов Евросоюза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Европейской службы внешних действий.

Могерини отметила отсутствие противоречия между национальным интересом европейских стран и коллективными европейскими интересами.

"Единственный путь для эффективного служения национальным интересам проходит через наши коллективные инструменты и политику", - сказала глава дипломатии ЕС, выступая в Оксфордском университете.

По ее словам, коллективным интересам Европы и одновременно национальным интересам каждой европейской страны отвечает как сохранение ядерного соглашения с Ираном, так и устойчивости в Украине

"Это же касается экономического роста в Африке или устойчивости Украины", - сказала Могерини.

Ранее Могерини заявила, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко представил своими европейскими коллегами в Люксембурге "удовлетворительный план" урегулирования на Донбассе.

РБК-Украина писало, что по словам Могерини, Европейский союз за последние пять лет инвестировал в Украину больше, чем в одном любую страну мира.

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