Франція, Німеччина і Канада узгодили позиції перед візитом Шольца до Києва і Москви
Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Канади узгодили позиції напередодні візиту канцлера Німеччини до Києва та Москви. Олаф Шольц прибуде до України 14 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна на Twitter міністра закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріана.
Візит до Росії запланований на 15 лютого.
"Перед візитом канцлера Шольца до Києва і Москви, сьогодні ввечері я скоординував мої позиції з німецькою колегою Анналеною Бербок, потім з моєю канадською колегою Мелані Жолі. Ми єдині і солідарні", - написав Ле Дріан.
Зазначимо, за даними німецького агентства DPA, напередодні візиту Шольца до Києва, у Німеччині задумалися, яку оборонну допомогу можна надати Україні, але постачання летальної зброї не обговорюються.