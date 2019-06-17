Франция, Германия и Испания запускают крупнейший в Европе оборонный проект

Фото: подписание проекта во Франции (twitter.com/aviation24_be)

До 2040 года в Европе должна быть запущена система ведения воздушных боев нового поколения

В понедельник, 17 июня, Германия, Франция и Испания подписали запуск крупнейшего в Европе проекта по обороне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

В рамках Парижского авиасалона в Ле-Бурже было подписано соглашение по производству системы ведения боев в воздухе нового поколения. В церемонии подписания принимали участие министры обороны трех стран, а также президент Франции Эмманюэль Макрон.

Также представители стран подписали соглашение о проведении анализа выполнимости проекта, в рамках которого предполагается произвести оценку технического решение и возможную стоимость новой системы. Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила, что этим стороны совершили "большой шаг вперед" для осуществления нового оборонного проекта.

Система ведения воздушных боев будущего должна быть запущена к 2040 году. В систему входят не только отдельные боевые самолеты, но и целая система отрядов сопровождающих беспилотников, а также флагманские и патрульные самолеты, наземные станции и спутники. Стоимость проекта оцениваться в сумму до 50 миллиардов евро.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Германия и Франция продолжат помогать Украине в урегулировании конфликта на Донбассе. Глава МИД ФРГ подчеркнул, что "жители востока Украины нуждаются, наконец, в мире".