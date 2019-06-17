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Франція, Німеччина та Іспанія запускають найбільший в Європі оборонний проект

Новини » Політика    17.06.2019 - 16:20
Франція, Німеччина та Іспанія запускають найбільший в Європі оборонний проект
Фото: підписання проекту у Франції (twitter.com/aviation24_be)

До 2040 року в Європі повинна бути запущена система ведення повітряних боїв нового покоління

У понеділок, 17 червня, Німеччина, Франція та Іспанія підписали запуск найбільшого в Європі проекту по обороні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

В рамках Паризького авіасалону в Ле-Бурже було підписано угоду по виробництву системи ведення боїв в повітрі нового покоління. У церемонії підписання брали участь міністри оборони трьох країн, а також президент Франції Емманюель Макрон.

Також представники країн підписали угоду про проведення аналізу здійснимості проекту, в рамках якого передбачається провести оцінку технічного рішення і можливу вартість нової системи. Міністр оборони ФРН Урсула фон дер Ляйєн заявила, що цим сторони здійснили "великий крок уперед" для здійснення нового оборонного проекту.

Система ведення повітряних боїв майбутнього повинна бути запущена до 2040 року. В систему входять не тільки окремі бойові літаки, але й ціла система загонів супроводжуючих безпілотників, а також флагманські і патрульні літаки, наземні станції і супутники. Вартість проекту оцінюється в суму до 50 мільярдів євро.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Франція і Німеччина продовжать допомагати Україні у врегулюванні конфлікту на Донбасі. Глава МЗС ФРН підкреслив, що "жителі сходу України потребують, нарешті, в світі".

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