Франция и Германия договорились о бюджете еврозоны

Фото: Германия и Франция (из открытых источников)

Уже до 2021 года может быть сформирован общий бюджет 19 стран еврозоны

В совместном заявлении министра финансов Франции Брюна Ле Мэра и министра финансов ФРГ Олафа Шольца сказано, что после длительных переговоров страны смогли договориться вынести на рассмотрение стран еврозоны предложение о формировании единого бюджета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Сообщается, что главная цель единого бюджета - финансирования проектов, которые направлены на выравнивание уровня экономического развития и противодействую кризисам у странах, что используют валюту евро.

Общая договоренность по бюджету сможет быть достигнута на заседании министров финансов еврозоны, которое должно пройти 19 ноября 2018.

Идея бюджета еврозоны принадлежит президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Его могут впервые сформировать уже в 2021 году. Страны еврозоны должны договориться о размере бюджета, но министр финансов Франции считает, что "хорошей отправной точкой" может стать сумма от 20 до 25 млрд евро, что составляет около 0,2 % ВВП еврозоны.

Сторона ФРГ настаивает, что бюджет еврозоны должен быть составной частью общего бюджета ЕС. Это сможет гарантировать то, что он будет соответствовать политике и бюджетным правилам ЕС.

Напомним, Германия и Франция создают совместное парламентское собрание. По 50 депутатов из обеих стран будут проводить совместные заседания дважды в год, места в делегациях будут распределяться пропорционально представительству фракций в Бундестаге и Национальном собрании Франции.