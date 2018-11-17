Франція і Німеччина домовилися про бюджет єврозони

Фото: Німеччина і Франція (з відкритих джерел)

Вже до 2021 році може бути сформований загальний бюджет 19 країн єврозони

У спільній заяві міністра фінансів Франції Брюна Ле Мера і міністра фінансів ФРН Олафа Шольца сказано, що після тривалих переговорів країни змогли домовитися винести на розгляд країн єврозони пропозицію про формування єдиного бюджету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Повідомляється, що головна мета єдиного бюджету - фінансування проектів, які спрямовані на вирівнювання рівня економічного розвитку та протидію криз у країнах, що використовують валюту євро.

Загальна домовленість по бюджету зможе бути досягнута на засіданні міністрів фінансів єврозони, яке має відбутися 19 листопада 2018.

Ідея бюджету єврозони належить президентові Франції Емманюелю Макрону. Його можуть вперше сформувати вже до 2021 року. Країни єврозони повинні домовитись про розмір бюджету, а міністр фінансів Франції вважає, що "гарною відправною точкою" може стати сума від 20 до 25 млрд євро, що становить близько 0,2 % ВВП єврозони.

Сторона ФРН наполягає, що бюджет єврозони повинен бути складовою частиною загального бюджету ЄС. Це зможе гарантувати те, що він буде відповідати політиці і бюджетним правилами ЄС.

Нагадаємо, Німеччина і Франція створюють спільну парламентську збори. По 50 депутатів з обох країн будуть проводити спільні засідання двічі на рік, місця в делегаціях будуть розподілятися пропорційно представництву фракцій у Бундестазі та національних зборах Франції.