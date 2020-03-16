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Со стороны России идет попытка сорвать минский процесс, - Мережко

Новости » Политика     16.03.2020 - 08:31
Со стороны России идет попытка сорвать минский процесс, - Мережко
Фото: Александр Мережко (РБК-Украина)

В комитете ВР заявили, что все, что происходит, делается или по приказу, или с согласия президента России

Глава парламентского комитета по внешней политике Александр Мережко заявил, что Россия пытается сорвать минский процес и заявления президента РФ Владимира Путина настроены критически к Минску. Об этом Мережко рассказал в интервью РБК-Украина.

На вопрос о том, был ли достигнут серьезный прогресс на нормандской встрече, который бы сделал возможным следующий саммит в какой-то обозримой перспективе, Мережко ответил: "Если говорить о моем субъективном мнении, то раньше была относительная тишина на фронте, но в последние дни усиливается агрессивное поведение российских оккупационных войск".

Глава комитета отметил, что эти войска находятся под контролем Кремля. И все, что происходит, делается или по приказу, или с согласия президента России.

"Это в определенном смысле попытка сорвать минский процесс, и заявления Путина также настроены критически к минскому процессу. Россия может вести себя относительно спокойно только под мощным давлением других стран, США, Европы, под давлением санкций. Если ее оставить без этого, градус их агрессивности всегда повышается", - заявил он.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак объяснил, почему Украина не может в одностороннем порядке выйти из Минских договоренностей.

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