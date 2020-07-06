Франція допускає уточнення мінських угод

Фото: Етьєн де Понсен (РБК-Україна)

Посол Франції заявив, що всі сторони визнають можливість цих роз'яснень

Посол Франції Етьєн де Понсен заявив, що будь-який дипломатичний текст залишає простір для інтерпретацій. Є потреба у роз'ясненнях та уточненнях мінських угод, адже вони були укладені ще у 2014 та 2015 роках.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

На питання про те, чи може бути підписаний новий протокол, він відповів: "Напевно не "підписаний", немає потреби застосовувати такий формально-юридичний підхід".

За словами посла, необхідне розуміння, як імплементувати положення мінських домовленостей.

"Особливо коли мова йде про вибори, про кордон, коли мова доходить до деталей, треба їх пояснити та описати. Україна має отримати контроль над кордоном, але є питання щодо послідовності кроків тощо", - заявив він.

Нагадаємо, в Раді заявили, що Росія намагається зірвати мінський процес і заяви президента РФ Володимира Путіна налаштовані критично до Мінська.

Зазначимо, голова Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, чому Україна не може в односторонньому порядку вийти з мінських домовленостей.

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Автор: Анастасия Рокитна