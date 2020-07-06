ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Франція допускає уточнення мінських угод

Новини » Політика     06.07.2020 - 10:11
Франція допускає уточнення мінських угод
Фото: Етьєн де Понсен (РБК-Україна)

Посол Франції заявив, що всі сторони визнають можливість цих роз'яснень

Посол Франції Етьєн де Понсен заявив, що будь-який дипломатичний текст залишає простір для інтерпретацій. Є потреба у роз'ясненнях та уточненнях мінських угод, адже вони були укладені ще у 2014 та 2015 роках.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

На питання про те, чи може бути підписаний новий протокол, він відповів: "Напевно не "підписаний", немає потреби застосовувати такий формально-юридичний підхід".

За словами посла, необхідне розуміння, як імплементувати положення мінських домовленостей.

"Особливо коли мова йде про вибори, про кордон, коли мова доходить до деталей, треба їх пояснити та описати. Україна має отримати контроль над кордоном, але є питання щодо послідовності кроків тощо", - заявив він.

Нагадаємо, в Раді заявили, що Росія намагається зірвати мінський процес і заяви президента РФ Володимира Путіна налаштовані критично до Мінська.

Зазначимо, голова Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, чому Україна не може в односторонньому порядку вийти з мінських домовленостей.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України мінські угоди
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся