UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Франция допускает остановку "Северного потока-2" в случае вторжения РФ в Украину

Автор: Юлия Бойко

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что в случае дальнейшего вторжения России в Украину должен рассматриваться вопрос остановки газопровода "Северный поток-2". Он также пригрозил Москве стратегическими последствиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, после стягивания войск к границам Украины президент России Владимир Путин предложил НАТО обсудить возвращение в зоны влияния, которые были в прошлом.

"Это будет означать, что Россия хочет восстановить дух Ялты", - отметил Ле Дриан, имея в виду конференцию между союзными державами времен Второй мировой войны в феврале 1945 года, которая дала СССР контроль над восточноевропейскими странами.

Он также подчеркнул, что любое дальнейшее военное вторжение в Украину со стороны России приведет к "серьезным стратегическим последствиям", и одним из вариантов является остановка газопровода "Северный поток-2", который проложен по дну Балтийского моря.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияРоссийская ФедерацияУкраинаСеверный поток-2