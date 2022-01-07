Франція допускає зупинку "Північного потоку-2" у разі вторгнення РФ до України

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан вважає, що у разі подальшого вторгнення Росії до України має розглядатися питання зупинки газопроводу "Північний потік-2". Він також пригрозив Москві стратегічними наслідками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За його словами, після стягування військ до кордонів України президент Росії Володимир Путін запропонував НАТО обговорити повернення в зони впливу, які були в минулому.

"Це означатиме, що Росія хоче відновити дух Ялти", - зазначив Ле Дріан, маючи на увазі конференцію між союзними державами часів Другої світової війни в лютому 1945 року, яка дала СРСР контроль над східноєвропейськими країнами.

Він також підкреслив, що будь-яке подальше військове вторгнення до України з боку Росії призведе до "серйозних стратегічних наслідків", і одним з варіантів є зупинка газопроводу "Північний потік-2", який прокладений по дну Балтійського моря.