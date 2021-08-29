Франция дала возможность сотням афганцам, оставшимся в Кабуле, покинуть страну, если у них появится такая возможность. Подробности рассказал президент Франции Эммануэль Макрон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
По словам Макрона, Франция дала сотни пропусков афганцам, которе пока что не смогли выбраться из Кабула.
Это значит, что даже если эвакуация из Кабула воздушным транспортом будет завершена с французской стороны, государственные службы по-прежнему будут мобилизованы для помощи людям, которым угрожают талибы.
Макрон также отметил, что Франция начала
Напомним, что Франция официально уже закончила эвакуацию из Афганистана. Однако страна продолжает переговоры с талибами по этому вопросу.
Ранее сообщалось, что в Афганистане ожидают нового теракта. Об этом предупредил Байден.