Франция дала возможность сотням афганцам, оставшимся в Кабуле, покинуть страну

По словам Макрона, Франция дала сотни пропусков афганцам, которе пока что не смогли выбраться из Кабула.

Это значит, что даже если эвакуация из Кабула воздушным транспортом будет завершена с французской стороны, государственные службы по-прежнему будут мобилизованы для помощи людям, которым угрожают талибы.

Макрон также отметил, что Франция начала