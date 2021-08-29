Франція дала можливість сотням афганцям, що залишилися в Кабулі, покинути країну

За словами Макрона, Франція дала сотні перепусток афганцям, які поки що не змогли вибратися з Кабула.

Це означає, що навіть якщо евакуація з Кабула повітряним транспортом буде завершена з французької сторони, державні служби як і раніше будуть мобілізовані для допомоги людям, яким загрожують таліби.

Макрон також зазначив, що Франція почала