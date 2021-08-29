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Франція дала можливість сотням афганцям, що залишилися в Кабулі, покинути країну

Автор: Наталья Скороход

Франція дала можливість сотням афганцям, що залишилися в Кабулі, покинути країну, якщо у них з'явиться така можливість. Подробиці розповів президент Франції Еммануель Макрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

За словами Макрона, Франція дала сотні перепусток афганцям, які поки що не змогли вибратися з Кабула.

Це означає, що навіть якщо евакуація з Кабула повітряним транспортом буде завершена з французької сторони, державні служби як і раніше будуть мобілізовані для допомоги людям, яким загрожують таліби.

Макрон також зазначив, що Франція почала

Нагадаємо, що Франція офіційно вже закінчила евакуацію з Афганістану. Однак країна продовжує переговори з талібами з цього питання.

Раніше повідомлялося, що в Афганістані очікують нового теракту. Про це попередив Байден.

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ФранціяАфганистан