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Байден заявил о вероятности новой атаки на аэропорт Кабула в ближайшие 24-36 часов

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Суббота 28 августа 2021 21:57
Байден заявил о вероятности новой атаки на аэропорт Кабула в ближайшие 24-36 часов Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Президент США Джо Байден заявил о высокой вероятности новой атаки на аэропорт Кабула в ближайшие 24-36 часов. Такие данные, по его словам, есть у американских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

"США считают, что новое нападение на аэропорт Кабула "весьма вероятно" в течении 24-36 часов", - сказал Байден.

Напомним, 26 августа в Кабуле произошла серия взрывов возле аэропорта Кабула.

По данным американских СМИ, в результате двух взрывов возле аэропорта Кабула (Афганистан) погибли почти 200 афганцев. Также среди погибших американские военные.

Уже 27 августа после терактов в аэропорту Кабула возобновили эвакуационные рейсы.

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