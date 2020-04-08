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Франция будет выдавать спецразрешения на въезд иностранцам

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 07:51
Франция будет выдавать спецразрешения на въезд иностранцам
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Ограничение устанавливается в рамках чрезвычайного положения из-за коронавируса

С 8 апреля Франция будет выдавать иностранцам специальное разрешение на въезд, где будут указаны причины и цель визита. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тwitter Министерства внутренних дел Франции.

Указанное ограничение устанавливают в рамках чрезвычайного положения из-за коронавируса.

Документ можно получить по электронному адресу. Министерство разработало 3 вида разрешений: для въезда во Францию ​​из-за границы, для въезда на ее заморские территории из-за рубежа, а также для перемещения с французской материковой территории в заморские владения.

Напомним, с 1 марта во Франции зафиксированы 10328 смертей среди зараженных коронавирусом. 7091 смерть зарегистрирована в больницах и 3237 - в домах престарелых.

Ранее правительство Франции ввело цифровое разрешение на передвижение во время карантина из-за пандемии коронавируса. Теперь французы смогут скачать соответствующее разрешение с помощью цифрового приложения на свой смартфон.

Кроме того, во Франции десять пациентов дали свое согласие на исследование препаратом, который должен помогать людям с тяжелыми осложнениями от коронавируса. Лекарственный препарат был сделан на основе гемоглобина морских червей и способен доставлять в 40 раз больше кислорода, чем гемоглобин человека.

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