Франція видаватиме спецдозволи на в’їзд іноземцям

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Обмеження встановлюється у рамках надзвичайного стану через коронавірус

Із 8 квітня Франція видаватиме іноземцям спеціальний дозвіл на в’їзд, де будуть зазначені причини та мета візиту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тwitter Міністерства внутрішніх справ Франції.

Зазначене обмеження запроваджують у рамках надзвичайного стану через коронавірус.

Документ можна отримати за електронною адресою. Міністерство розробило 3 види дозволів: для в'їзду до Франції з-за кордону, для в'їзду на її заморські території з-за кордону, а також для переміщення з французької материкової території у заморські володіння.

Нагадаємо, з 1 березня у Франції зафіксовані 10328 смертей серед заражених коронавірусом. 7091 смерть зареєстрована в лікарнях і 3237 - в будинках престарілих.

Раніше уряд Франції ввів цифровий дозвіл на пересування під час карантину через пандемію коронавірусу. Тепер французи зможуть завантажити відповідний дозвіл з допомогою цифрового додатка на свій смартфон.

Крім того, у Франції десять пацієнтів дали свою згоду на дослідження препаратом, який повинен допомагати людям з важкими ускладненнями від коронавірусу. Лікарський препарат був зроблений на основі гемоглобіну морських хробаків і здатний доставляти в 40 разів більше кисню, ніж гемоглобін людини.