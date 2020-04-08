ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Франція видаватиме спецдозволи на в’їзд іноземцям

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 07:51
Франція видаватиме спецдозволи на в’їзд іноземцям
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Обмеження встановлюється у рамках надзвичайного стану через коронавірус

Із 8 квітня Франція видаватиме іноземцям спеціальний дозвіл на в’їзд, де будуть зазначені причини та мета візиту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тwitter Міністерства внутрішніх справ Франції.

Зазначене обмеження запроваджують у рамках надзвичайного стану через коронавірус.

Документ можна отримати за електронною адресою. Міністерство розробило 3 види дозволів: для в'їзду до Франції з-за кордону, для в'їзду на її заморські території з-за кордону, а також для переміщення з французької материкової території у заморські володіння.

Нагадаємо, з 1 березня у Франції зафіксовані 10328 смертей серед заражених коронавірусом. 7091 смерть зареєстрована в лікарнях і 3237 - в будинках престарілих.

Раніше уряд Франції ввів цифровий дозвіл на пересування під час карантину через пандемію коронавірусу. Тепер французи зможуть завантажити відповідний дозвіл з допомогою цифрового додатка на свій смартфон.

Крім того, у Франції десять пацієнтів дали свою згоду на дослідження препаратом, який повинен допомагати людям з важкими ускладненнями від коронавірусу. Лікарський препарат був зроблений на основі гемоглобіну морських хробаків і здатний доставляти в 40 разів більше кисню, ніж гемоглобін людини.

У США різко збільшилася кількість жертв COVID-19 Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 8 квітня
Новини України ФранціяКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся