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Франция будет использовать термин "геноцид" для описания действий РФ в Украине, - МИД

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Париж, Понедельник 18 апреля 2022 10:09
Франция будет использовать термин "геноцид" для описания действий РФ в Украине, - МИД
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве иностранных дел Франции не имеют сомнений относительно массовых убийств совершенных Россией в Украине. Однако использовать термин "геноцид" для описания этих действий там считают не правильным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на госсекретаря при французском МИД Клемана Бона в эфире Sud Radio.

"Мы ясно видим, что ситуация в Мариуполе стала драматичной и давление со стороны России растет", - сказал он.

Однако относительно использования в Франции термина "геноцид" он предоставляет "некоторые разъяснения".

"Никто не сомневается в массовых убийствах, совершенных Россией. Но, чтобы оставаться в международном судебном процессе, мы не используем термин "геноцид", впрочем нет никаких сомнений в нашей четкой поддержке", - отметил Клеман Бон.

Напомним, недавно президент Франции Эммануэль Макрон отказался называть войну России против Украины геноцидом. Он заявил, что украинцы и россияне являются "братскими" народами.

Между тем в Министерстве иностранных дел уже прокомментировали заявление Макрона по "братству" Украины и России. В ведомстве разочарованы реакцией европейского политика на зверства российских военных.

Впоследствии Макрон оправдал свое решение не использовать слово геноцид в отношении действий РФ. Он заявил, что "вербальная эскалация" ничем "не поможет Украине".

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