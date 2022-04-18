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Франція не вживатиме термін "геноцид" для опису дій РФ в Україні, - МЗС

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Париж, Понеділок 18 квітня 2022 10:09
Франція не вживатиме термін "геноцид" для опису дій РФ в Україні, - МЗС Фото: Франція не вживатиме термін "геноцид" для опису дій РФ в Україні (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві закордонних справ Франції не мають сумнівів щодо масових вбивств скоєних Росією в Україні. Однак використовувати термін "геноцид" для опису цих дій там вважають не правильним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на держсекретаря при французькому МЗС Клемана Бона в ефірі Sud Radio.

"Ми ясно бачимо, що ситуація в Маріуполі стала драматичною і тиск з боку Росії зростає", - сказав він.

Однак щодо використання у Франції терміну "геноцид" він надає "деякі роз'яснення".

"Ніхто не сумнівається в масових вбивствах, скоєних Росією. Але, щоб залишатися в міжнародному судовому процесі, ми не використовуємо термін "геноцид", втім немає жодних сумнівів у нашій чіткій підтримці", - зазначив Клеман Бон.

Нагадаємо, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон відмовився називати війну Росії проти України геноцидом. Він заявив, що українці та росіяни є "братськими" народами.

Тим часом в Міністерстві закордонних справ вже прокоментували заяву Макрона щодо "братерства" України та Росії. У відомстві розчаровані реакцією європейського політика на звірства російських військових.

Згодом Макрон виправдав своє рішення не використати слово геноцид стосовно дій РФ. Він заявив, що "вербальна ескалація" нічим "не допоможе Україні".

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