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Нежелание признать геноцид разочаровывает. В МИД ответили Макрону о "братских народах"

Новина українською →
Киев, Среда 13 апреля 2022 14:31
Нежелание признать геноцид разочаровывает. В МИД ответили Макрону о "братских народах" Фото: пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко (twitter.com/OlegNikolenko_)
Автор: Наталья Юрченко

В Министерстве иностранных дел прокомментировали заявление президента Франции Эммануэля Макрона относительно "братства" Украины и России. В ведомстве разочарованы реакцией европейского политика на зверства российских военных.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии РБК-Украина.

По его словам, Макрон не желает признать геноцид украинцев. Такая позиция лидера европейской страны разочаровывает.

"Нежелание президента Франции Эммануэля Макрона признать геноцид украинцев после всех откровенных заявлений российского руководства и преступных действий российских военных разочаровывает", - отметил Николенко.

Он добавил, что Украина и Россия на самом деле были близки из-за исторических обстоятельств, однако "братство народов" является вымышленным.

"Украина и Россия исторически близки по объективным причинам, но миф о двух братских народах России и Украины начал разрушаться после оккупации Крыма и агрессии на Донбассе в 2014 году. Тогда российские "братья" якобы пришли защищать русскоязычное население. Но за восемь лет убили 14 тысяч украинцев. Этот миф окончательно разрушился, когда первые российские ракеты полетели на украинские города в феврале", - добавил представитель МИД.

Николенко подчеркнул, что после массовых преступлений и убийств, которые совершили российские военные, никто не имеет морального права говорить о "братстве".

""Братский" народ не убивает детей, не расстреливает гражданских, не насилует женщин, не калечит пожилых людей и не уничтожает дома другого "братского" народа. К зверствам против беззащитных людей не прибегают даже самые отъявленные враги. Пока нет ни моральных, ни реальных оснований вести разговоры о "братских" связях русского и украинского народов", - акцентировал спикер.

Напомним, Эммануэль Макрон отказался называть войну России против Украины геноцидом. Он заявил, что украинцы и россияне являются "братскими" народами.

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