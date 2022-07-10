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Франция будет готовиться к прекращению поставок российского газа

Фото: министр финансов Франции Бруно Ле Мэр (flickr com fondapol)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Франции будет готовиться к прекращению поставок российского газа.

Об этом заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Давайте готовиться к прекращению поставок российского газа. Сегодня это наиболее вероятный сценарий", - заявил он.

Напомним, Греция и Болгария запустили трубопровод, чтобы уменьшить зависимость от российского газа.

Ранее премьер-министр Румынии Николае Чуке заявлял, что после ввода в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария его страна сможет поставлять природный газ в Молдову и Украину.

Кроме того, польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила письмо от российского "Газпрома" о полном прекращении поставки газа по Ямальскому контрактом.

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