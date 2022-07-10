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Франція готуватиметься до припинення поставок російського газу

Фото: міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер (flickr com fondapol)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Франції буде готуватися до припинення поставок російського газу.

Про це заявив міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Давайте готуватися до припинення поставок російського газу. Сьогодні це найбільш ймовірний сценарій", - заявив він.

Нагадаємо, Греція і Болгарія запустили трубопровід, щоб зменшити залежність від російського газу.

Раніше прем'єр-міністр Румунії Ніколає Чуке заявляв, що після введення в експлуатацію інтерконектора Греція-Болгарія його країна зможе постачати природний газ до Молдови та України.

Крім того, польська державна нафтогазова компанія PGNiG отримала лист від російського "Газпрому" про повне припинення постачання газу за Ямальським контрактом.

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