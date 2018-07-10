Франция - Бельгия: где смотреть матч

Где и когда начнется первый поединок полуфинала ЧМ-2018

Сборные Франции и Бельгии сразятся в полуфинале чемпионата мира по футболу 2018. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 21:00, а смотреть поединок можно на телеканале "Интер". По мнению букмекеров, преимущество в этом матче на стороне "трехцветных".

10 июля 21:00

Санкт-Петербург, стадион "Санкт-Петербург"

Прямая трансляция противостояния сборных Франции и Бельгии будет доступна на телеканале "Интер". Украинский транслятор турнира также предложит своим зрителям аналитическую студию.

Напомним, после победы сборной Хорватии над хозяевами ЧМ-2018 вокруг защитника национальной команды Домагоя Виды и одного из членов делегации Огнена Вукоевича разгорелся скандал.