Франція - Бельгія: де дивитися матч

Новини Чемпіонат світу з футболу 2018 10.07.2018 - 14:59

Де і коли почнеться перший поєдинок півфіналу ЧС-2018

Збірні Франції та Бельгії битимуться в півфіналі чемпіонату світу з футболу 2018. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 21:00, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Інтер". На думку букмекерів, перевага в цьому двобої на боці "триколірних".

10 липня 21:00
Санкт-Петербург, стадіон Санкт-Петербург

 

Пряма трансляція протистояння збірних Франції та Бельгії буде доступна на телеканалі "Інтер". Український транслятор турніру також запропонує своїм глядачам аналітичну студію.

Нагадаємо, після перемоги збірної Хорватії над господарями ЧС-2018 навколо захисника національної команди Домагоя Віди та одного з членів делегації Огнена Вукоєвича розгорівся скандал.

ЧС 2018: турнірна таблиця на 10 липня Макрон поїде на ЧС в РФ, попри бойкот Британії
Теги:  Франція,  онлайн-трансляция,  ЧМ-2018,  полуфинал,  онлайн  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС