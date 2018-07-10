Франція - Бельгія: де дивитися матч

Де і коли почнеться перший поєдинок півфіналу ЧС-2018

Збірні Франції та Бельгії битимуться в півфіналі чемпіонату світу з футболу 2018. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 21:00, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Інтер". На думку букмекерів, перевага в цьому двобої на боці "триколірних".

10 липня 21:00

Санкт-Петербург, стадіон Санкт-Петербург

Пряма трансляція протистояння збірних Франції та Бельгії буде доступна на телеканалі "Інтер". Український транслятор турніру також запропонує своїм глядачам аналітичну студію.

Нагадаємо, після перемоги збірної Хорватії над господарями ЧС-2018 навколо захисника національної команди Домагоя Віди та одного з членів делегації Огнена Вукоєвича розгорівся скандал.