Франція анонсувала швидкі постачання в Україну гаубиць Caesar

Колона заявила, що всі країни Європи мають адаптувати свої економіки до прискореного виготовлення зброї.

"Додаткові САУ Caesar ви отримаєте незабаром, оскільки ми тепер виробляємо швидше", - сказала вона.

Нагадаємо, про постачання додаткових 12 САУ Caesar Міноборони Франції повідомило 31 січня.

РБК-Україна повідомляло, що Франція розглядає запит України на навчання пілотів винищувачів. Це питання має розглядатись під час візиту міністра оборони України Олексія Резнікова до Парижа.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон не виключив постачання винищувачів Україні, зазначивши, що немає нічого забороненого у цьому.

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