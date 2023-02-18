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Франция анонсировала скорые поставки в Украину гаубиц Caesar

Фото: Глава МИД Франции Катрин Колонна (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Франция ускорила производство вооружений, в связи с чем Украина может рассчитывать на скорые поставки дополнительных самоходных артиллерийских установок Caesar.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление министра иностранных дел Франции Катрин Колонны во время Мюнхенской конференции.

Колонна заявила, что все страны Европы должны адаптировать свои экономики под ускоренное изготовление оружия.

"Дополнительные САУ Caesar вы получите скоро, поскольку мы теперь производим быстрее", - сказала она.

Напомним, о поставке дополнительных 12 САУ Caesar Минобороны Франции сообщило 31 января.

РБК-Украина сообщало, что Франция рассматривает запрос Украины на обучение пилотов истребителей. Этот вопрос должен рассматриваться во время визита министра обороны Украины Алексея Резникова в Париж.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон не исключил поставки истребителей Украине, отметив, что нет ничего запрещенного в этом.

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ФранцияОружие в Украине