Франция анонсировала скорые поставки в Украину гаубиц Caesar

Колонна заявила, что все страны Европы должны адаптировать свои экономики под ускоренное изготовление оружия.

"Дополнительные САУ Caesar вы получите скоро, поскольку мы теперь производим быстрее", - сказала она.

Напомним, о поставке дополнительных 12 САУ Caesar Минобороны Франции сообщило 31 января.

РБК-Украина сообщало, что Франция рассматривает запрос Украины на обучение пилотов истребителей. Этот вопрос должен рассматриваться во время визита министра обороны Украины Алексея Резникова в Париж.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон не исключил поставки истребителей Украине, отметив, что нет ничего запрещенного в этом.

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