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Франциск во время Пасхального бдения помолился на украинском языке

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Воскресенье 17 апреля 2022 05:02
Франциск во время Пасхального бдения помолился на украинском языке Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Папа Римский Франциск во время Всенощного пасхального бдения обратился со словами утешения к народу Украины, который страдает из-за вторжения РФ и войны, и завершил свою проповедь на Святой Мессе словами на украинском языке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Ватикана".

Накануне вечернего богослужения состоялась встреча Франциска с украинской делегацией, в которую входили представители Верховной Рады и местных органов власти, в том числе мэр Мелитополя Иван Федоров, который был освобожден из российского плена.

Когда Папа завершал проповедь и молитву на Святой Мессе пасхального навечерия, он обратился к гостям из Украины с такими словами:

"В этой тьме, в которой вы живете, господин мэр, господа депутаты, в непроглядном сумраке войны и жестокости, мы все молимся с вами и о вас, в эту ночь. Мы молимся об утешении стольких страданий. Мы можем только поделиться с вами нашей близостью, нашей молитвой и сказать: "Крепитесь! Мы рядом с вами!". А также рассказать о самом великом, что празднуется сегодня: (на украинском языке) "Христос воскрес!""

Ранее сообщалось, что Ватикан после просьб Украины изменил текст размышлений на Крестном шествии в Риме в Колизее, и вместо озвучивания тезы о "братских народах", когда крест держали украинска и россиянка, была оглашена молитвенная тишина.

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