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Франциск під час Великоднього бдіння помолився українською

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Неділя 17 квітня 2022 05:02
Франциск під час Великоднього бдіння помолився українською Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Папа Римський Франциск під час Всенічного великоднього бдіння звернувся зі словами розради до народу України, який страждає через вторгнення РФ та війну, і завершив свою проповідь на Святій Месі словами українською мовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Ватикану".

Напередодні вечірнього богослужіння відбулася зустріч Франциска з українською делегацією, до якої входили представники Верховної Ради та місцевих органів влади, у тому числі мер Мелітополя Іван Федоров, який був звільнений з російського полону.

Коли Папа завершував проповідь і молитву на Святій Месі великоднього навечір'я, він звернувся до гостей з України з такими словами:

"У цій темряві, в якій ви живете, пане мер, панове депутати, в непроглядному сутінку війни і жорстокості, ми всі молимося з вами та про вас, в цю ніч. Ми молимося про розраду стількох страждань. Ми можемо тільки поділитися з вами нашою близькістю, нашою молитвою і сказати: "Кріпіться! Ми поруч з вами!". А також розповісти про найвеличніше, що святкується сьогодні: (українською мовою) "Христос воскрес!""

Раніше повідомлялося, що Ватикан після прохань України змінив текст роздумів на Хресній ході у Римі в Колізеї, і замість озвучування тези про "братні народи", коли хрест тримали українська і росіянка, була оголошена молитовна тиша.

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