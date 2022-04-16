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Ватикан после просьб Украины изменил текст размышлений на Крестном шествии в Риме

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Суббота 16 апреля 2022 07:40
Ватикан после просьб Украины изменил текст размышлений на Крестном шествии в Риме Фото: украинка и россиянка держат крест при 13-м стоянии на католическом Шествии в Риме в Страстную патницу (credo.pro)
Автор: Владимир Костырин

В римском Колизее на традиционном Крестном шествии по решению Ватикана во время 13-го стояния, когда крест держали украинка и россиянка, в чтении размышлений не звучали тезы о "братских народах". Вместо этого была молитвенная тишина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Ватикане Андрея Юраша.

По изначальному замыслу Римской Католической Церкви, во время шествия на Страстную пятницу папа Франциск должен был произнести в речи размышлений при 13-м стоянии слова о братьях и сестрах, когда крест держали уроженки Украины и РФ - они работают в Италии в хосписе.

Но на такие планы остро отреагировали украинские католики и Посольства Украины при Святом Престоле, учитывая продолжающуюся полномасштабную войну РФ против нашей страны. В итоге Ватикан решил изменить концепт.

"Дело в том, что к аргументам украинской стороны (а официальное заявление и соответствующая нота Посольства Украины при Святом Престоле была первой в ряду других подобных обращений) отнеслись в Апостольской Столице с вниманием: вместо запланированного пространного текста, в котором должен был звучать тезис и о "братских" народах", было предложено помолиться в тишине", - пишет Юраш.

Также он выложил скрин оригинального опубликованного текста, который должен быть зачитан в рамках 13-й станции, но из которого были озвучены лишь молитвенные фрагменты.

Ватикан после просьб Украины изменил текст размышлений на Крестном шествии в Риме

Текст молитвенных размышлений при 13-м стоянии на Крестном шествии в римском Колизее (фото: facebook.com / Andrii Yurash)

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